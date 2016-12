pub

Convidada pela marca de maquilhagem Maybelline NY, enquanto embaixadora da marca, a manequim e atriz Ana Sofia destacou-se com os seus looks durante a New York Fashion Week.

Ana Sofia é a primeira embaixadora de Maybelline New York em Portugal e foi convidada pela marca para representar o nosso país no evento internacional, que decorre de 8 a 15 de Setembro, tendo a oportunidade de assistir a vários desfiles como ZIMMERMANN, REBECCA MINKOFF, JONATHAN SIMKHAI, acesso ao backstage e conviver com as outras embaixadoras internacionais como Adriana Lima, Emily DiDonato e Jordan Dunn.

Veja quais os produtos de Maybelline NY eleitos pelo make-up artist Michael Anthony e recrie os looks da Ana Sofia.