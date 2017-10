A 8.º edição do Algarve Spa Week, dedicada ao tema Detox&Terapias, regressa em outubro. Dez dos melhores spas dos hotéis de cinco estrelas do Algarve vão oferecer tratamentos de spa com 50% de desconto.

Mais uma vez, haverá um tratamento comum a todos os spas, o Revitalizante & Detox, que vai atuar na libertação de toxinas do corpo e que terá um preço fixo de €65 e uma duração de 75 minutos, que inclui uma massagem corporal e de drenagem.

Farão parte da iniciativa os seguintes espaços: Spa Salgados Palace (NAU Salgados Palace), Atlântico Spa (NAU São Rafael Atlântico), 7 Seven Spa Vilamoura (Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa), Almond Tree Wellness Spa (Crowne Plaza Vilamoura Hotel), Tainai Spa (Cascade Wellness & Lifestyle Resort), The Spa (The Lake Resort), Lisvaýa Spa (Vale d’Oliveiras Quinta Resort & Spa), Tivoli Spa Marina Vilamoura (Tivoli Marina Vilamoura) e ainda duas novidades, o Spa Sayanna Wellness (Epic Sana Algarve Hotel) e o Sensorial Spa (Macdonald Monchique Resort & Spa).

A Algarve Spa Week é resultado da iniciativa de um conjunto de spas inseridos em cadeias de hotéis de cinco estrelas. A edição de outono acontece de 7 a 15 de outubro.

As reservas são feitas através do Facebook ou no site.