Já tínhamos ouvido falar em strobing, sim, mas quando o responsável pela maquilhagem do Portugal Fashion, Paulo Almeida , nos disse que esta era "a" nova tendência de maquilhagem de pele, ficámos verdadeiramente curiosas. Se ficou tão interessada como nós, este artigo é para si.



O que é?

Strobing é uma nova técnica de maquilhagem de rosto, que tem como finalidade criar looks tão naturais quanto bonitos. Iluminam-se pontos específicos da cara para dar a ideia de uma pele saudável e luminosa, com um brilho natural. O objetivo é criar uma no makeup makeup (estar maquilhada sem parecer estar maquilhada).



Porque substitui o contouring?

O contouring cria volume em certos pontos do rosto; o strobing também. O contouring fá-lo através do uso de vários tons aplicados em pontos-chave; o strobing também. Mas o contouring usa tons escuros para esconder os defeitos, enquanto que o strobing utiliza apenas tons claros (branco, nude, nude rosado, dourado) para pôr em primeiro plano as qualidades, criando um resultado muito mais leve. E deixámos a melhor diferença para o fim: o strobing é (achamos nós!) uma técnica mais fácil de dominar que o contouring.





Como criar um look strobing?

Deve aplicar o creme hidratante e (caso utilize) o primer, a base e o corretor de olheiras; depois deve aplicar o pó fixador, que deve corresponder ao tom natural da sua pele - não deve ser mais escuro. Depois sim, o strobing.

Deve então aplicar um pó iluminador (embora também haja quem utilize sombras e lápis) nos pontos a iluminar, que são:

- a cana do nariz;

- o canto interno dos olhos;