É já no próximo dia 20 de novembro que a marca de maquilhagem norte-americana, NYX Professional Makeup, vai abrir a sua segunda loja em Portugal, no centro comercial Parque Nascente, no Porto. A NYX Professional Makeup é uma marca de culto de beauty junkies e profissionais de maquilhagem em todo o mundo, que se distingue pela oferta de maquilhagem profissional de elevada qualidade a um preço acessível. A marca oferece uma vasta gama de maquilhagem, com mais de 1.800 referências, uma ampla oferta de cor e todas as ferramentas necessárias para beauty junkies e profissionais de maquilhagem, desde pinceis a malas profissionais. A NYX Professional Makeup já está presente no Forum Almada.





Para assinalar a abertura da primeira loja no Norte do país, a NYX Professional Makeup vai oferecer 300 das suas bolsas icónicas às primeiras pessoas que realizarem compras. Durante todo o dia, a loja vai, ainda, oferecer 20% de desconto em todas as compras, uma sessão de maquilhagem para quem faça compras de 30€ e oferta de uma mala de maquilhagem para compras acima dos 70€.