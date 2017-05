6. Lave as roupas novas antes de as usar.

Alergias, sim, esse inimigo que ataca sobretudo na época primaveril, mas também ao longo do ano. Porque adoecemos e como melhoramos? No recém-lançado livro do médico Leo Galland, escrito em conjunto com o especialista ambiental Jonathan Galland, são referidas várias medidas para dizer adeus às alergias. Pronta para acabar com os ácaros, combater os químicos e limpar o ar de casa?



1. Descalce os sapatos antes de entrar em casa ou à entrada. Todos trazem pó, toxinas e alergénicos para dentro de casa.