É um dos produtos que as beauty lovers consideram indispensável na rotina de beleza, mas a influência e importância da sua utilização para uma pele saudável tem uma explicação mais científica. Falámos com Carla Correia, farmacêutica, que nos clarifica a fórmula da água micelar e as suas vantagens, e explica porque é que a fórmula da marca Bioderma é uma mais puras no mercado e também a primeira.



O que a água micelar e o que são micelas?

Uma água micelar é um cuidado de higiene sem enxaguamento adaptado a diferentes tipos de pele, constituída por micelas que por sua vez lhe conferem capacidade de limpeza, inclusive ação desmaquilhante. As micelas são estruturas globulares formadas por ésteres de ácidos gordos biomiméticos, moléculas muito semelhantes aos fosfolípidos das nossas membranas celulares, ajudando a reconstruir naturalmente o filme hidrolipídico, garantindo assim uma elevada tolerância e conforto.



Quais são os benefícios da sua utilização diária a longo prazo?





Dada a total compatibilidade com a nossa pele, as águas micelares permitem, num só passo, limpar/desmaquilhar, tonificar acalmar e refrescar a pele, respeitando a 100% a barreira cutânea. O facto de não ser necessário enxaguar torna a rotina de higiene diária mais dinâmica e prática.

Quantas vezes ao dia deve aplicar-se?

Deve embeber um disco de algodão e exercer pequenos toques sem friccionar no rosto e pálpebras duas vezes ao dia, não sendo necessário manter a utilização do tónico. Graças à dupla afinidade dos ácidos gordos a água micelar é capaz de remover impurezas por adesão ao disco de algodão. Não há necessidade de enxaguar após aplicação de uma água micelar, uma vez que as micelas se fixam ao algodão, pela parte hidrofílica, e são biomiméticas, isto é, semelhantes aos constituintes da nossa pele. Limpa, desmaquilha, descongestiona, acalma e refresca. Tudo num só gesto.





É um ritual de limpeza indicado para todas as idades?

Sim. As nossas águas micelares podem ser utilizadas em qualquer idade, considerando sempre a mais adequada para o tipo de pele em questão.

O que distingue a água micelar da Bioderma de todas as outras?

Dada a total compatibilidade com a nossa pele, as águas micelares Bioderma permitem, num só passo, limpar/desmaquilhar, tonificar, acalmar e refrescar a pele, respeitando a 100% a barreira cutânea e total segurança/tolerância sem que seja necessário enxaguar.



Por Rita Silva Avelar