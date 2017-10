5. Demora imenso tempo a lavar e a secar.

6. Um maior gasto de produtos para o seu cabelo.

7. Quanto maior for o cabelo, mais calor tem a mulher.

8. Facilidade em fazer nós e embaraçar-se.







Cabelos Curtos:

1. Lavar e secar o cabelo rapidamente.

2. Quanto mais curto o seu cabelo for, mais saudável é. Não precisa de se preocupar muito com o tipo de shampoo que usa ou com a eficácia do condicionar.

3. Não temr tanto calor.

4. Ser diferente da maioria das mulheres, cortes curtos e arrojados.

5. Fazem-na parecer mais nova e com mais personalidade.

6. Qualquer look ou maquilhagem brilha mais com cabelos curtos.

7. O cabelo vai crescendo e pode ter vários looks em cada seis meses.

8. Não tem muitas variedades de penteados.

9. Alguma dificuldade para fazer penteados, porque não se consegue chegar à parte de trás do cabelo.

10. Ter que ir mais que 2 vezes por ano cortar o cabelo, se o quiser manter curto. No entanto, isso também o vai deixar saudável.





Concluindo, a grande tendência do ano de 2017 são os cabelos curtos, mais especificamente pelo ombro. Além de terem mais vantagens, dão a mulher um ar mais jovem, moderno, arrojado e elegante. Não deixe de seguir esta nova tendência.

