A esponja de silicone é o truque de maquilhagem do momento. Destacamos as 5 grandes vantagens:1. MaterialO silicone não é poroso e por isso não agarra bactérias.2. LimpezaPode lavar-se a cada utilização, utilizando apenas água e sabão. Seca-se imediatamente com uma toalha ou um papel limpo e está pronta para levar na carteira.3. Zero desperdícioO silicone não absorve os produtos de maquilhagem utilizados, espalha-os de forma homogénea sem os embeber.4. DurabilidadeEsta esponja foi concebida para ter um tempo de vida maior que as esponjas tradicionais. Só deve ser trocada quando começar a ter um aspeto detriorado.5. PreçoEstá a 9,47€ no site da Molly Cosmetics