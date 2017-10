Que os chapéus e gorros são o acessório perfeito para o Inverno, já o sabíamos. Protegem a cabeça do frio, são ideais para quando o cabelo está mais oleoso, se tem uns brancos que teimam em revelar-se ou para disfarçar um bad hair day. Mas, neste Outono/Inverno, o seu uso ganha um argumento inesperado: são mensageiros de um movimento feminista. Destacam-se os Pink Pussy Hats em Missoni e as boinas de cabedal em Dior, peça-símbolo da revolução e da rebelião. Se pretender um visual mais sóbrio pode sempre apostar nos clássicos chapéus, ou acrescentar cor ao visual com um lenço colorido.

