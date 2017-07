Estudou Composição de Perfumes em Paris, na Cinquième Sens, e hoje é o único português a integrar a Sociedade Francesa de Perfumistas. O currículo de Lourenço Lucena é extenso, mas só agora o nez português lançou uma fragrância de marca própria.

Acqua di Portukáli é também o primeiro perfume original inspirado em Portugal, com um aroma cítrico e fresco, para homens e mulheres. "Destacam-se a bergamota, o limão e a laranja nas primeiras notas que acompanham de forma invulgar e tenaz o desenvolvimento do perfume", avança o comunicado divulgado à imprensa. A composição do perfume é ainda marcada pela rosa branca e cedro, que vêm "compensar e equilibrar os citrinos".

A nova fragrância já está disponível por €120 (100 ml) online em www.aquadiportokali.com e na Embassy Niche Perfurmary, no número 89 da Rua Rodrigues Sampaio, em Lisboa.