As grandes semanas da moda não ditam apenas tendências na esfera da moda, mas também revelam alguns truques de maquilhagem que queremos e devemos usar nas próximas estações.Neste caso, foi a semana da moda em Berlim que ditou a nova tendência de beleza a usar no Outono/Inverno de 2017. Foi a designer Austríaca, Lena Hoschek, que mais se destacou na apresentação da sua nova coleção na Mercedes-Benz Fashion Week Para acompanhar os looks de passerelle, Hoschek criou uma maquilhagem simples mas com um detalhe bling bling: batons nude e rosa com aplicações em forma de mini estrelas. Será que vamos ter coragem de recriar esta tendência já no próximo Verão?