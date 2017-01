A combinação do vermelho com tons mais frios, como o azul, também é uma boa opção

Olivia Wilde combina a cor do look com os tons da maquilhagem. Suave, mas elegante

Schiaparelli com uns tons mais luminosos e com mais frescura

A grande novidade no, mundo da maquilhagem, são agora tons quentes, use e abuse deles. Variedades de tons entre o vermelho, o laranja e cor de vinho. Se está normalmente acostumada a usar estes tons nos lábios, esta temporada é nos olhos que estas cores se impõem, através do smokey eye. No entanto, são cores que devem ser combinadas com tons neutros como nudes, pretos ou cinzentos.

Parte da culpa desta nova tendência é de marcas como a Chanel ou a Dior que passaram a incoroporar nas suas paletas de sombras as cores mais quentes, uma vez que chamam a atenção para a estação de Outono/Inverno.