Esta escova é composta por sensores avançados de análise que permitem monitorizar os efeitos das diferentes rotinas capilares. Surge acompanhada de uma APP móvel, que transforma as informações recolhidas em concelhos personalizados para ajudar as pessoas a cuidarem melhor do seu cabelo.



A escova é uma das grandes vencedoras deste ano do Prémio internacional de Inovação de 2017, que todos os anos apresenta aos consumidores novos produtos tecnológicos com um design e uma engenharia sem precedentes.



A escova é composta por:

1. Um microfone que escuta o som da escovagem do cabelo e identifica padrões, transmitindo informações sobre a maleabilidade do cabelo, a secura, pontas espigadas, quebra e até o nível de frizz.

2. Células que medem a força aplicada no cabelo e no couro cabeludo quando o cabelo é escovado.

3. Sensores de condutividade para determinar se a escova está a ser usada em cabelo seco ou molhado, de forma a dar indicações correctas. A própria escova é à prova de salpicos.



Estes sensores alimentam uma base de dados automaticamente via Wi-Fi ou Bluetooth para

uma APP própria, que tem em conta factores como o tempo e a humidade, a temperatura, os

raios UV e o vento, que também têm impacto na maleabilidade e qualidade do cabelo.





A escova de alta qualidade e alimentada a pilhas funciona em vários tipo de cabelo e com o simples acto de escovar inicia-se o processo de recolha de dados.