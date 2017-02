Nasceu no número 744 da conhecida Fifth Avenue, no coração de Manhattan, em 1942. Hoje, a Van Cleef & Arpels é uma das marcas americanas de joalharia de luxo mais requisitadas. E para além das joias, também há perfumes. Depois de ter renovado a imagem de boutique com o inconfundível estilo Art Déco nova-iorquino, a marca começou a apostar cada vez mais neste segundo segmento, e recentemente lançou uma proposta de fragrância masculina – a Van Cleef & Arpels In New York.