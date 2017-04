A Jean Louis David volta a realizar as Hair Fashion Weeks: duas semanas de promoções de corte, cor e brushing com um propósito solidário. Leia a entrevista às mentoras do projeto, Joana Silva e Lynne Archibald.

pub

" Ser cabeleireiro é ser muito mais que um profissional de cabelos; muitas vezes somos os confidentes, conselheiros e o ombro amigo das nossas clientes, que partilham connosco muitas das suas experiências de vida. Por sentirmos que conseguimos fazer a diferença e impactar todas as mulheres que passam, literalmente, pelas nossas mãos, lançámos a iniciativa Hair Fashion Weeks (HFW) como plataforma de alerta e apoio às mulheres que passam por situações difíceis. Durante as HFW, somos mais de 300 profissionais a falar da luta co ntra o cancro da mama – é um veí culo de comunicação sem igual", começa por dizer-nos Joana Silva, Ma rketing Manager da Jean Louis David. A primeira edição deste ano está ligada à Laço e ao Fundo iMM-Laço: A Caminho da Cura, para apoiar projetos de investigação na área do cancro da mama, e já começou. Até 26 de março,é possível contribuir para esta causa.





"Escolhemos a Laço como uma das parceiras desta ação. Pelo trabalho honorável que a Laço desenvolve diariamente, missão e impacto no ambiente social em Portugal, acreditamos que a Laço é uma associação que as mulheres portuguesas valorizam enormemente. Igualmente pela forte ligação que temos às mulheres, em setembro unimo-nos à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) numa vaga de sensibilização para o problema da violência doméstica em Portugal", revela à Máxima. Para Lynne Archibald, este contributo tem um valor indiscutível. "Este tipo de iniciativa é muito importante para a Laço e para o Fundo iMM-Laço: A caminho da cura porque o nosso objetivo é durante o ano conseguir angariar 100 mil euros, que têm como destino o apoio à investigação na área do cancro da mama. Hair Fashion Weeks é uma iniciativa fantástica porque com o apoio de Jean Louis David e com a oferta de preços muito especiais as pessoas podem ajudar a causa e simultaneamente ficarem lindas!"



A SABER

Durante duas semanas todos os salões Jean Louis David disponibilizam dois Packs Promocionais, aos quais está associado um donativo direto para a Associação Laço. De 13 a 19 de março, qualquer Serviço de Coloração + Brushing terá o preço de €25, sendo €1,5 doados à associação. Na semana seguinte, de 20 a 26 de março, Corte + Brushing, para Elas e Eles, serão €19, com €1,5 para a Laço.