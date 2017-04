Vocalista e fundadora de Las Robertas, Mercedes Oller, da Costa Rica, inspira-se na música dos anos 60. Já Princess Nokia é um dos nomes fortes da cena rap do momento. Laurel é uma artista de 22 anos, compositora, música e produtora que vive em Londres e faz música desde os 11 anos, altura em que começou a tocar guitarra. São estes os três rostos que dão vida à primeira campanha da linha de beleza da Bershka.

Para assinalar o momento, a marca lançou um vídeo com cada uma das protagonistas a revelar quais são as suas rotinas de maquilhagem sempre que atuam em concertos. A nova gama inclui todo o género de produtos: o clássico eyeliner, o blush, os batons de várias cores, as sombras de olhos – tudo a preços democráticos.