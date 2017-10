A queda de cabelo afeta muitos homens e mulheres, e a solução encontra-se no diagnóstico correcto e na prevenção, através dos produtos mais adequados. Para ajudar nessa missão, a Vichy e a Well’s juntaram-se para criar o Centro Capilar Well’s by Dercos. Esta iniciativa vai oferecer diagnósticos capilares gratuitos entre 15 de setembro e 15 de outubro, em todas as lojas Well’s do país e em três quiosques (no CascaisShopping, no Norte Shopping e no Centro Comercial Colombo).

Este é um problema que afeta a autoestima e a confiança e são vários os fatores que o podem originar, como o pós-parto, o stress, a menopausa e até a estação do ano, no caso do outono e do final do inverno. A Vichy Dercos estuda há mais de 20 anos as causas da queda de cabelo na busca de uma fórmula inovadora para preveni-la. Fê-lo quando em 1996 descobriu o potencial do Aminexil, um poderoso ingrediente activo para combater a queda. Os laboratórios Vichy melhoraram a fórmula e juntaram-lhe outros quatro ingredientes que originaram uma combinação revolucionária nesta investigação. Ao ativo já conhecido juntaram-se o SP94, a Arginina, a Octeina e Água Termal Mineralizante de Vichy – o resultado são as novas ampolas Dercos Aminexil Clinical 5.

A nova fórmula da Vichy vai atuar em cinco alvos principais da queda de cabelo. São eles o reforço da sua ancoragem, a melhoria da microcirculação, o aumento da espessura e da força, a diminuição dos desequilíbrios e um couro cabeludo mais resistente.

Após o diagnóstico gratuito nas lojas Well’s poderá aproveitar os 20% de desconto em cartão Continente na compra de produtos Dercos, da Vichy.