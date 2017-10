A Pull & Bear já tem uma linha completa de cosmética. Chama-se Hey Beauty! e a saudação é dirigida ao público feminino mais jovem. A coleção inclui alguns dos essenciais de beleza como vernizes, batons, máscaras faciais, cremes de mãos, eyeliners, sombras de olhos e bálsamos labiais.

No editorial fotografado por Anairam brilham as modelos Hyun Ji Shin, Inga Dezhina, Linda Slava e Stella Daskalakis. A linha é jovem e divertida e tem preços acessíveis que começam nos €2,99 e chegam aos €12,99. Com diferentes aromas e efeitos, todos os produtos são de fácil aplicação e estão disponíveis nas lojas Pull & Bear e no site www.pullandbear.com.