É o inimigo número um dos adolescentes, mas a acne não termina quando entramos na idade adulta. Pelo contrário, é um dos problemas de pele que pode regressar com alguma regularidade e é precisamente o que menos queremos voltar a ver no reflexo do espelho. A Neutrogena – recém-chegada à área de cuidados de rosto a Portugal – acaba de nos surpreender com uma solução tecnológica para ser usada em casa.

A sua mais recente inovação no combate às borbulhas é um dispositivo portátil com luzes LED que penetram em profundidade na pele e eliminam a bactéria que causa a acne. E é mais simples do que parece: "A máscara é um dispositivo portátil que utiliza luzes terapêuticas vermelhas e azuis em simul­tâneo para tratar a acne de forma fácil numa sessão de dez minutos", explica Naomi Furgiue­le, Senior Director of Research and Develop­ment, Global Face Care, Johnson & Johnson Consumer Inc., em comunicado. "A luz azul elimina as bactérias, enquanto a luz encarnada reduz a inflamação associada à acne – bastando para isso carregar apenas num botão."