Quais são os ingredientes-chave para conseguir um rosto luminoso? Um tom rosado, uma pele lisa e muito bem hidratada. A pensar nestas três características, a Galénic lançou o seu primeiro intensificador de luminosidade, o Diffuseur de Beauté, feito à base de micropartículas de rubi do Vietname.

Para chegar a uma fórmula que preservasse estas micropartículas, a Galénic realizou mais de 70 testes em laboratório para garantir a precisão na dosagem do agente hidratante e, por sua vez, a estabilidade e a difusão das micropartículas de rubi em contacto com a pele. Além desta particularidade, o novo produto conta com um cocktail de vitaminas luminosas ? a vitamina B3, conhecida pelas propriedades unificantes e suavizantes que afinam o grão da pele para garantir a difusão certa da luz, e a vitamina E, que funciona como escudo antioxidante ? e glicerina vegetal, hidratando profundamente a pele. O aroma é frutado e energizante, com notas de bergamota, mandarina e limão, almíscar branco e jasmim. O Diffuseur de Beauté está disponível por €60 (50 ml).