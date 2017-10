A L’Occitane, conhecida pelos seus produtos clássicos, sempre feitos com ingredientes naturais, está de regresso a Portugal. A marca está à venda nas lojas Perfumes & Companhia e no site.

Fundada por Olivier Baussan, a L’Occitane continua a ter como premissa uma forte ligação com a natureza, mantendo alguns dos seus produtos mais icónicos, como a gama Karité Corpo, os aromas da Provença francesa e os icónicos tubos metalizados de creme de mãos. Com ingredientes naturais e cultivados de forma responsável, os produtos L’Occitane continuam a ser produzidos em França e mantêm as mais antigas tradições.

Além dos grandes clássicos, a L’Occitane continua a adicionar novos produtos às suas coleções ? para corpo, rosto, cabelo e ainda novas fragrâncias para homem e senhora.