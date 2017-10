Há já 30 anos que a revista norte-americana People divulga a lista das mulheres mais belas do mundo. Este ano, e pela quinta vez, Julia Roberts está no topo da lista, seguida de nomes como Reese Witherspoon, Selena Gomez e Viola Davis.

Um novo estudo realizado pelo jornal JAMA Dermatology, diz-nos agora, e de acordo com estas listas da People ao longo das décadas, que a idade média em que as mulheres apresentam o seu máximo de beleza é aos 38,9 anos. É, pelo menos, isso que se passa em 2017. Porque em comparação à década de 90, as mulheres que vinham no topo desta lista tinham em média 33,2 anos.

Quererá isto dizer que, com o passar dos anos, tem havido uma tendência em considerar mais belas as mulheres mais velhas. Em 1990, foi escolhida Michelle Pfeiffer, com 32 anos, em 2000 foi Julia Roberts, então com 32 anos, e em 2017 volta a sê-lo com 49 anos.