Quando aplicamos base (ou outros produtos de maquilhagem) com um pincel ou com uma esponja, há uma grande porção que é inevitavelmente absorvida e o desperdício é maior. As novas esponjas de silicone resolvem esse problema. São fáceis de limpar, e por isso mais higiénicas, espalham a base uniformemente e não absorvem o produto enquanto o aplicamos no rosto.

Várias marcas já criaram a sua, mas aquela que tem feito maior sucesso nas redes sociais é a Silisponge (€8,33), da Molly Cosmetics. E apesar de esgotar com regularidade, pode sempre fazer uma reserva para garantir que a recebe assim que o stock é reposto. O sucesso é tal que, além das pequenas, achatadas e transparentes, as esponjas de silicone já existem noutras formas. A Evie Blender, também em silicone hipoalergénico, tem uma forma arredondada, com um lado pontiagudo e um encaixe para o dedo, e uma textura porosa que facilita o deslize da esponja no rosto.

Um extra às esponjas "regulares": o silicone tem uma durabilidade inacreditável, ao contrário das esponjas de espuma que têm de ser substituídas várias vezes.