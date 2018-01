"Estou ansioso para apresentar a minha marca de grooming, House 99", escreveu Beckham no Instagram para os seus mais de 41 milhões de seguidores. A linha com 21 produtos, que vão desde cremes capilares até hidratantes, específicos para tatuagem e barba, é uma parceria com a L’Oréal.

É a primeira vez que o ex-jogador de futebol e empresário britânico lança a sua própria marca de beleza, que a partir de 1 de fevereiro estará disponível nos armazéns ingleses Harvey Nichols e a 4 de março em 19 países.

Beckham esteve profundamente envolvido na criação da linha, desde a fórmula ao nome do produto, design e embalagem, tudo para ajudar a coleção a espelhar os seus próprios rituais e cuidados de beleza e estilo.

O nome House 99 refere-se à ideia de que ele estará a construir uma equipa de aficionados por grooming em torno da linha, para ajudar a dar dicas e recomendações para homens que procuram fazer evoluir o seu look ou as suas atuais rotinas de beleza. O número 99 refere-se ao ano de 1999, no qual ele se casou com a ex-Spice Girl e atual designer Victoria Beckham, foi pai do seu primeiro filho, Brooklyn, e ganhou três grandes troféus de futebol com o Manchester United.

Beckham entra no crescente mercado de grooming com a expertise e conhecimentos técnicos dos laboratórios L’Oréal para apresentar uma nova cultura de beleza masculina, com a qual sempre foi famoso... além do futebol.