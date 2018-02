A beleza da gala amfAR 2018 em Nova Iorque

Sara Sampaio: olho delineado com eyeliner, maquilhagem de Luca Cianciolo e cabelo em apanhado ao alto por Danielle Priano para destacar as costas do vestido Giorgio Armani.