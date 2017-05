pub

Todas as mulheres têm uma amiga especial, na qual confiam para os melhores truques de beleza, quase como uma assessora de cosmética. É disso que trata a nova campanha da Dior que tem Bella Hadid e Chiara Ferragni como protagonistas.

No divertido vídeo da campanha é possível ver que a amiga da conhecida it girl Chiara Ferragni é, nada mais nada menos, do que um dos rostos da Dior, Bella Hadid. Chiara surge com um pequeno problema de beleza e recorre à amiga. Ambas parecem preparar-se para uma festa…

Discover what happens when I call @bellahadid for some important beauty advice @diormakeup #diorshowbackstage A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on May 8, 2017 at 2:01am PDT

Ângela Mata