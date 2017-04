São deliciosos aliados no combate à vermelhidão, inchaço, irritações cutâneas, no retardamento do aparecimento das rugas e no aumento do brilho natural da pele. Tome nota!

1. Açafrão





Os benefícios desta especiaria são muitos, mas, ao nível da pele, a sua importância passa pela quantidade de antioxidantes e componentes inflamatórios. Além disso, é um poderoso agente contra rugas e manchas na pele.





2. Ovo





O zinco é um dos compostos do ovo, ajudando ao controlo dos níveis de oleosidade da pele. Também ajudam na produção de colagénio, que ajuda a pele a manter-se jovem e firme.





3. Matcha





O chá matcha pode ser o seu novo aliado na hidratação da pele, pois a luminosidade é sinónimo de uma pele bem hidratada. Também será uma boa opção para as peles sensíveis. Caso não se familiarize com o sabor, o chá verde ou a água com limão podem constituir alternativas.





4. Salmão





Como é um alimento rico em Omega-3, o salmão é dos melhores alimentos para a pele. Atua na prevenção das rugas e ao nível da manutenção dos níveis de colagénio. Para resultados visíveis aconselha-se este alimento duas a três vezes por semana.





5. Cogumelo





Ricos em vitamina B, ajudam à proteção da pele contra as agressões do sol. Os antioxidantes também fazem parte destes fungos, sendo o selénio o agente responsável pela hidratação e luminosidade da pele.





6. Alcachofra





A alcachofra pode ser consumida para combater irritações ou vermelhidão da pele, pois a sua composição possui propriedades inflamatórias naturais.





7. Abacate





Vemos muitas vezes este alimento presente nas máscaras faciais e não é por acaso. O abacate é composto por fibras, proteínas, magnésio, vitamina B6, vitamina E, possuindo também biotina, que atua no processo de formação da própria pele. É uma excelente opção para peles secas, visto ser rico em Omega-9.





8. Batata-doce





A batata-doce é ótima para a pele, para os dentes e para o cabelo. É uma fonte de vitamina A e de betacaroteno, um pigmento orgânico repleto de antioxidantes naturais.





9. Tangerina





Ricas em vitamina A e C, as tangerinas ajudam no combate à acne e no processo de renovação da pele. Também podemos encontrar propriedades anti-aging nesta fruta, contribuindo para uma maior produção de colagénio.