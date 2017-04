O livro 'Notes From My Kitchen Table', Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow tem construído um autêntico império da alimentação saudável. Primeiro com a criação do blogue Goop, depois através do lançamento de livros com receitas e conselhos vários sobre alimentos saudáveis. Mais recentemente, a atriz criou também a sua própria linha de comida saudável – 3 Green Hearts – em colaboração com a sua amiga e guru do Fitness, Tracy Anderson.





Algumas afirmações da atriz têm vindo a suscitar polémica, como quando revelou que em sua casa não se comiam carboidratos, deitando por terra (erradamente) um dos grupos alimentares básicos em qualquer dieta. Ainda assim, tem dado a conhecer muitas outras regras da alimentação que todos nós deveríamos ter em conta. Por isso, selecionámos oito lições de nutrição que aprendemos com ela.





Comer sementes é recomendável

Hoje em dia, é já recorrente ouvirmos falar nos benefícios das sementes, mas a verdade é que foi Gwyneth Paltrow uma das primeiras celebridades a divulgar esta ideia. A atriz fala muito nas sementes de chia, as quais chama de ‘sementes mágicas’, principalmente ao pequeno-almoço. Podem ser acompanhadas por mirtilos ou coco.

Há que contornar as regras às vezes

A atriz confessa que também gosta de comer bolachas Oreo de vez em quando. No livro It’s All Good escreveu: "Tentei dar-lhes a conhecer (aos filhos) todos os alimentos certos, mas à medida que foram crescendo, a atração pelas Oreo e pelo algodão doce superou a tentação por umas cenouras com húmus. Isso faz parte da infância, e eu própria também gosto das Oreo, por isso entendo perfeitamente. Tento é assegurar-me de que aquilo que lhes ponho no prato em casa é nutritivo e saboroso, para que possa relaxar um pouco quando estamos fora."

A couve é um superalimento

"É uma das melhores coisas que podes dar ao teu organismo", chegou a afirmar Gwyneth Paltrow. É uma fonte de cálcio, tem altas quantidades de vitamina C, A e K, muito ferro, antioxidantes, muita fibra e pouquíssimas calorias.

Começar o dia com um copo de água morna com limão é a melhor alternativa de detox

Gwyneth Paltrow é fã de todo o tipo de detoxes, mas este truque tão universal e que também ela pratica não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário. É diurético, hidrata o sistema linfático e equilibra os níveis de pH.

O teff é a nova quinoa

Gwyneth foi das primeiras a falar sobre quinoa e é uma das primeiras a argumentar o poder deste supercereal. O teff é originário da Etiópia e tem uma série de benefícios: ser bastante rico em cálcio, ferro, fibra e proteína. Com o pormenor adicional de que não contém glúten e contém menos calorias que a quinoa.

A alga kombu é perfeita para dar sabor

Ótima para facilitar a digestão de certos alimentos, nomeadamente os legumes. Trata-se de um alimento de origem japonesa, que, tal como explicou diversas vezes Gwyneth, pode comprar-se seco nos supermercados asiáticos.

Existem variadíssimas formas (ricas) de comermos verduras

Nem só de verduras vive uma dieta equilibrada, mas é conveniente ingeri-las todos os dias. O que não significa que se torne aborrecido. O blogue Goop tem um manancial de receitas healthy… Por exemplo, esta do livro It’s All Good: cenouras com sementes de sésamo e gengibre.

Podemos fazer panquecas saudáveis





Gwyneth Paltrow partilhou já diversas vezes as famosas panquecas do seu pai, Bruce Paltrow. E têm açúcar…