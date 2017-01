pub

1. Aplique shampoo seco no cabelo: O seu couro cabeludo produz alguma oleosidade enquanto dorme. Esta aplicação é uma medida preventiva, onde acorda com o cabelo fresco, tanto a nível da visão como do olfato.



2. Aplique uma máscara labial: Antes da aplicação, utilize uma toalha molhada em água quente para limpar as peles mortas. De seguida aplique a máscara. Irá atuar durante a noite contra os lábios gretados.



3. Coloque uma máscara à volta dos olhos: Para um melhor efeito, guarde o seu creme no frigorífico. Sim, o frio ajuda a manter a eficácia do creme contra as olheiras. De seguida aplique junto aos olhos e deixe atuar.



4. Use vaselina para hidratar os seus calcanhares: Esfregue bem e depois cubra com umas meias de algodão, para garantir que o produto é absorvido pela sua pele. De manhã, vai acordar com a pele macia, sem esforço.



5. Aplique óleo de uvas nas suas pestanas: Tudo o que precisa é de um pente de máscara de pestanas limpo. Mergulhe-o no óleo e passe-o nas suas pestanas, lentamente, antes de dormir. O resultado é de pestanas mais grossas e com menos quebradiças.



6. Massaje as pontas do seu cabelo com Aloe Vera: Nutre e termina com as pontas espigadas enquanto dorme. Vai acordar com um cabelo mais sedoso e saudável.



7. Coloque um humidificador no quarto: O vapor vai ajudar a contrariar a pele seca durante a noite.