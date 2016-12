7 looks de maquilhagem incríveis na NYFW

Color Sensational The Loaded Bolds Lipstick - Lip Makeup, Maybelline

Steely Eyed Gaze com Jourdan Dunn

The Rock Nudes Palette - Makeup Palettes, Maybelline

Sea Gaze com Herieth Paul

Go High Brow com Emily Didonato

Color Sensational The Loaded Bolds Lipstick, Maybelline

Ombre Lip Lust com Chris Urena

The Blushed Nudes Eye Shadow Palette, Maybelline

Street Chic Shadow com Gigi Hadid

pub

Explore os looks de maquilhagem que os make-up artists da Maybelline criaram para a Semana de Moda de Nova Iorque e consiga os looks com os nossos passos.



Street Chic Shadow com Gigi Hadid

Nova Iorque é mais que uma cidade monocromática: há cores vibrantes em cada canto da cidade, de Brooklyn a Midtown, as cores da arte urbana são como arco-íris. É esta a inspiração da make-up artista da Maybelline, Erin Parsons, no look de Gigi Hadid na semana da moda de Nova Iorque, que se revela artístico, trendy e urbano.

Aprenda a fazer, aqui.

Ombre Lip Lust com Chris Urena

Gato, make up artista da Maybelline, apostou num lábios cor de ameixa para a maquilhagem da próxima estação primaveril, e personificou-os na modelo Chris Urena. Um look edgy, muito nova-iorquino.



Aprenda a fazê-lo com este tutorial da marca.



Go High Brow com Emily Didonato

A fila da frente desta semana da moda inspirou Carole Colombani, make-up artist da Maybelline, a criar um look de maquilhagem para Didonato repleto de protagonismo e elegância: o glitter foi usado nas sobrancelhas, em tons claros, e os lábios são vermelho vivo, com um toque de brilho discreto claro, e sedutor.



Saiba como recriá-lo, aqui.



Sea Gaze com Herieth Paul

O «aquário» que é a cidade de Nova Iorque é mais que um habitat, e serviu de inspiração para o look marítimo que Erin Parsons criou para supermodelo Herieth Paul. Cardumes flourescentes, água cristalina, gotas que reflectem como diamantes foram alguns dos elementos que levaram ao azul profundo, ao verde brilhante, e às sombras iridescentes da maquilhagem conseguida neste look.

Arrisque e faça também, aqui.

Steely Eyed Gaze com Jourdan Dunn

A selva que á a cidade nova-iorquina serviu de inspiração para Carole Colombani, make-up artista da NYFW, criar os fantásticos olhos e os lábios de Jourdan Dunn. Os tons leopardo foram a grande aposta neste look.



Consiga este look, no vídeo.



Symmetric Eyes com Adriana Lima