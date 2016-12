pub

Quer desfazer-se dos quilos a mais deste Natal? A Drink6 ajuda-o. Assim, preparámos



1. Não se exceda todos os dias uns práticos conselhos que o ajudam a sentir-se melhor ao espelho no mês de Janeiro.

Selecione os dias em que quer realmente exceder-se (Ceia de Natal e fim do ano) e os restantes faça um esforço consciente por cuidar de si. Não deixe para Janeiro o que pode começar já. O seu corpo agradece. Para estes dias que cuida mais de si, uma boa ajuda é fazer um plano detox com sumos de frutas e verduras 100% naturais. Com poucas calorias, o corpo recarrega baterias e ainda elimina as toxinas.





2. Ajude o seu organismo a não absorver gordura

Antes das comidas em que sabe que se vai exceder, tome carvão vegetal ativado que ajuda a reduzir a absorção de gorduras, açúcares, gases e toxinas. Este produto é 100% natural, procedente das cascas de coco e é o maior absorvente natural que existe.



3. Tenha cuidado especialmente ao jantar



Os hidratos de carbono não são aconselháveis à hora de jantar, porque todos os componentes que acarretam se transformam em gordura quando não é gasta. Uma boa alternativa é praticar o souping: como cremes e sopas de verduras que dão ao seu organismo todas as vitaminas que precisa.





4. Não chegue às refeições com uma fome voraz

Tente comer uma peça de fruta ou um iogurte um pouco antes da refeição. Desta forma vai conseguir atenuar a sensação de fome, ajudando a não exagerar nas quantidades de comida por questões como a gula.



5. Mexa o corpo!

Não se esqueça que o exercício é o fator mais forte na queima das calorias. Faça exercício com regularidade, em pequenas deslocações do dia a dia. No dia da ceia de Natal, tente fazer um treino mais reforçado.



6. Mantenha-se hidratado

Frequentemente pensamos ter fome quando na realidade o nosso corpo está a pedir liquidos. Quando pensar que precisa petiscar alguma coisa menos saudável, beba primeiro um copo de água. Vai ficar mais saciado e evitar os momentos snacks.





7. Não diga "sim" a tudo

Já que é impossível evitar todas as tentações, tente selecionar. Não é preciso provar todas as variedades de doces natalícios, nem encher o prato. Lembre-se das necessidades do seu corpo. O açucar deve ser considerado como um aditivo e não como uma refeição.