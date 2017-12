Alisar o cabelo artificialmente implica o uso generoso de produtos químicos, do secador de cabelo e do alisador, sempre ligados na potência máxima de calor. No entanto, existem outras formas de chegar ao resultado procurado sem danificar os fios com os choques térmicos.

1. Use o shampoo e o condicionador certos, isto é, procure produtos que sejam adequados para cabelos lisos. Não se esqueça da máscara, do sérum ou óleo suavizante para terminar.

2. Seque sempre o cabelo com uma toalha ultra-absorvente. Para agilizar o processo de secagem, tire toda humidade do cabelo sem causar danos e o indesejado efeito frisado.

3. Escove o cabelo até ficar seco. Ao terminar, aplique óleo ou creme hidratante nas pontas.

4. Enrole o cabelo molhado em torno da cabeça e seque com ar frio até deixá-lo quase seco.

5. Use rolos grandes. Para cabelos longos, use cerca de seis rolos e separe os fios secando-os separadamente com a toalha absorvente ou vento frio.

6. Use os produtos certos, que funcionem no seu cabelo. Não deixe faltar um sérum que combata o efeito frisado.

7. Use o ajuste de ar frio do seu secador de cabelo, usando uma combinação de uma escova e dos seus dedos para ajudar a alisar. Quando o cabelo estiver completamente seco, use um produto natural como o óleo de coco para relaxar a cutícula do cabelo e baixar os cabelos frisados.