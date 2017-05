Se passa a vida a tentar encontrar a base perfeita para a sua pele, tem mesmo de conhecer as bases naturais… São 100% compostas por minerais, ideais para o dia a dia e atuam no combate aos fatores externos que agridem a pele.

1. Têm menos compostos sintéticos





As bases minerais são (na maioria dos casos) compostas por óxido de ferro, zinco, mica e dióxido de titânio. Não possuem quaisquer corantes, fragrâncias ou conservantes.



2. São ideais para peles sensíveis e com problemas de acne





Para quem sofre de eczemas, rosácea ou irritações cutâneas, as bases minerais são uma ótima solução, pois não têm parabenos. Além disso, o óxido de zinco é um anti-inflamatório natural.



3. Possuem SPF





O óxido de zinco e o óxido de titânio presentes nas composições destas fórmulas atuam normalmente como bloqueadores da radiação solar. O facto de terem um fator de proteção solar (SPF) não invalida o uso regular do protetor solar diário como base complementar.



4. Permitem que a pele respire





As fórmulas minerais são muito mais leves para uso diário, visto não possuírem tanto talco como as bases recorrentes.





5. Vai conseguir o airbrushed effect





As bases naturais ajudam no processo de recuperação do brilho natural da pele, tal como os filtros do Instagram.





6. Têm uma maior durabilidade





Contrariamente às fórmulas naturais, na maquilhagem não natural é comum encontrar aditivos e aromas que vão diminuir a validade dos produtos.