GO PINK | Leave in conditioner: condicionador leave in, para cabelos normais e secos, desembaraça protegendo a sua estrutura e equilíbrio de hidratação. €19,60

GO PINK | Incredible milk: condicionador leave in com 12 efeitos para o cabelo, €20,30

GO PINK | Durante todo o mês de Outubro, ao comprar um produto Go Pink, da linha milk-shake de z.one concept, estará automaticamente a contribuir com 1€ para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A 3ª edição da campanha solidária GO PINK regressa em Outubro, pelo 3º ano consecutivo, visando sensibilizar a população , e especialmente as mulheres, para o Cancro de Mama . GO PINK é uma iniciativa da z.one concept , marca de produtos profissionais para o cuidado do cabelo, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). Durante todo o mês de Outubro, ao comprar um produto Go Pink, da linha milk-shake de z.one concept, estará automaticamente a contribuir com 1€ para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. São 3 os produtos milk_shake que se vestem de rosa para esta campanha:

• Incredible milk: condicionador leave in com 12 efeitos para o cabelo

• Whipped cream: mousse cremosa condicionadora e protetora

• Leave in conditioner: condicionador leave in, para cabelos normais e secos, desembaraça protegendo a sua estrutura e equilíbrio de hidratação.

RitualSPA x Hard Rock Café Lisboa

No âmbito da 17ª edição da Campanha PINKTOBER®, a RitualSPA associou-se ao Hard Rock Cafe Lisboa numa campanha solidária de consciencialização para o Cancro da Mama e recolha de fundos que revertem para o Fundo iMM-Laço: A Caminho da Cura, que vai incentivar a investigação nacional e permitir novas descobertas na procura das causas do cancro da mama.

A cadeia de SPAs apresenta, assim, a Massagem Pinktober, um tratamento solidário, com duração de 50 minutos, por 59€, onde 15€ revertem para a Laço.

A Massagem Pinktober está disponível nos espaços da marca RitualSPA, para marcação ou aquisição de voucher com validade de 6 meses, traduzindo-se num presente solidário para quem já pensa nas prendas de Natal.

Estée Lauder & La Mer

Duas das Marcas de Beleza da Companhia Estée Lauder uniram-se para apoiar a Campanha de Prevenção do Cancro da Mama (BCA) e angariar fundos para a The Breast Cancer Research Foundation (BCRF) A Estée Lauder apostou no conjunto Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II com o Pin Pink Ribbon (no valor de €112,50) e na Pink Perfection Color Collection composta por uma paleta de maquilhagem que inclui 4 sombras Pure Color Envy Eye Shadows, um Pure Color Envy Blush e um Pure Color Envy Lipstick em tamanho real, todos nos tons mais procurados (no valor de €50).

Já a La Mer apostou na embalagem LA MER – The Lip Balm, de edição limitada, para celebrar a importância da sensibilização para o cancro da mama. É uma fórmula luxuosa e intensamente reparadora que atua imediatamente aquando da sua aplicação, suavizando e aliviando o desconforto dos lábios. Ajuda a rejuvenescer os lábios secos e danificados. Uma poderosa concentração do extraordinário Miracle Broth™ ajuda a renovar a delicada área dos lábios ao mesmo tempo que um patenteado Complexo de Lipídios para os lábios proporciona hidratação e fortalece a barreira de hidratação dos lábios, ajudando a prevenir danos futuros. No valor de €60.

Pink Week by Swarovski

A Swarovski, empresa líder em cristal trabalhado, volta a reforçar o seu apoio à luta contra o cancro da mama. Este ano a marca preparou a Pink Week, uma semana solidária, de 14 a 18 de outubro, durante a qual 5% de todas as vendas reverterão para a Fundação Laço.

Este é o quinto ano consecutivo em que a Swarovsk abraça esta causa, que afeta tantas mulheres em todo o mundo. Para além de doar 5% das vendas, a Swarovski irá oferecer um pin de cristal com o formato de um laço a todos os clientes que efetuarem compras durante a Pink Week, como forma de agradecimento por contribuírem para esta iniciativa.

Associação Laço & NOS Audiovisuais

A 3 de Novembro estreia em Portugal o filme JÁ SINTO A TUA FALTA , a história de amizade entre duas mulheres, que vivem uma intensa viagem emocional quando uma descobre que tem Cancro da Mama.

O filme conta com Drew Barrymore, Toni Collette e Jacqueline Bisset no papel de 3 mulheres fortes que se esforçam para lidar com a doença da amiga, a sua própria e da filha.

JÁ SINTO A TUA FALTA conta com argumento da atriz e escritora britânica Morwenna Banks, e na sua produção com Sheryl Crown (cantora) e Trudie Styler (produtora e mulher de Sting), entre outros nomes, mulheres que viveram de perto o drama do cancro da mama.

A Associação Laço e a Máxima associam-se à NOS Audiovisuais na estreia em Portugal deste filme " na perspetiva de celebração da vida e homenagem a todas as mulheres e famílias tocadas por este drama" num passatempo a que pode concorrer aqui

Uma verba de mil euros será doada pela NOS Audiovisuais à LAÇO, que reverterá para o Fundo IMM-Laço: A Caminho da Cura que apoia a investigação na área do cancro da mama, no âmbito do qual promove um estudo pioneiro em Portugal que pretende contribuir para tratar o cancro da mama com maior precisão.

Estée Lauder & Eric Kayser

A Estée Lauder Companies e a ERIC KAISER vão estar em doce parceria durante o próximo fim de semana. Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, as vendas realizadas do Macarron CÔR DE ROSA, revertem integralmente para a causa do Cancro da Mama. A ação vai decorrer nas seguintes lojas ERIC KAISER : Amoreiras ; EK FNAC Cascais; EK FNAC Almada; EK FNAC Chiado; EK FNAC Colombo; EK Corte Inglés Expo; EK Fórum Sintra.



