Se no verão há danos específicos provocados pelo sol, no inverno é o frio o principal responsável pelo aspeto menos saudável. Mas alguns gestos diários podem fazer a diferença.

Conheça os principais cuidados a ter para manter a beleza dos fios durante este período de maiores agressões externas.



Emaranhado de nós

Miguel Viana, o hairstylist embaixador da System Professional, explicou-nos que uma das razões pela qual os cabelos ficam emaranhados e criam nós tem a ver com a roupa de inverno: "Com o uso e abuso de cachecóis e golas altas, a parte de trás do cabelo, na zona da nuca, costuma ficar mais crespa e formar nós. A fricção destes materiais não ajuda na beleza do cabelo, pelo que recomendo sempre aplicar um óleo protetor e hidratante nesta zona, que é geralmente esquecida."



Temperaturas mornas

A água quente é um dos principais inimigos do cabelo no inverno. Desidrata os fios, abrindo as cutículas dos cabelos, aumenta a queda e provoca a escamação do couro cabeludo, muitas vezes confundida com caspa. Além de tornar o cabelo mais seco, a água quente provoca o desvanecimento da coloração, retirando o brilho e o toque sedoso natural. Opte por usar água morna e evite tomar banhos demorados.



Adereços q.b.

Apesar dos gorros e dos chapéus serem uma tendência neste inverno, o uso constante deste tipo de acessórios abafa o couro cabeludo, sujeitando as raízes a ficarem oleosas e favorecendo a proliferação de fungos e bactérias. Outro fator prejudicial é o material de fabrico do acessório, pois é um dos principais responsáveis pela eletricidade estática nos cabelos. Caso seja um modelo produzido em lã ou em imitação de pelo, certamente irá promovê-la ainda mais. Soluções para o melhor dos dois mundos? Arranje uma embalagem portátil com laca, vaporize-a sobre um pente e de seguida penteie-se normalmente. Pode ainda utilizar uma escova própria para combater o frizz.



Alimentação cuidadosa

A ingestão de alimentos mais calóricos acaba por se refletir na saúde dos cabelos. Alguns ingredientes manifestam-se mais do que outros e uma das consequências pode ser a perda de vitalidade capilar. Faça uma alimentação que promova o comprimento, o aumento do brilho natural e que fortaleça a fibra dos cabelos. Pode começar por ingerir alimentos ricos em nutrientes, vitaminas, proteínas e ferro como os espinafres, a batata-doce, as lentilhas e ainda o abacate. Continue a apostar em beber muita água diariamente. Os fios crescem mais saudáveis e com um brilho genuíno se o fizer. Se a oleosidade ou a queda forem um problema, opte por utilizar um champô específico para o caso de forma alternada com o seu champô habitual.



Amarrar sem estragar

Quando fazemos apanhados temos a tendência de desamarrar o cabelo, puxando o elástico de uma só vez, o que deixa a raiz fraca e os fios quebradiços. Usar elásticos ou outro tipo de acessórios pode levar ao rompimento da cutícula capilar, por isso, quando quiser desamarrar o cabelo por inteiro, primeiro solte uma ou duas voltas do elástico com cuidado e utilizando ambas as mãos. A par disto, dê preferência a elásticos com revestimento de tecido e fuja ao clássico hábito de amarrar o cabelo ainda húmido, pois vai gerar o enfraquecimento da raiz e consequentemente partir ou facilitar a queda.



Na hora de secar