Saiba aqui que erros evitar para conseguir travar o enfraquecimento e a queda do cabelo.

1. Escovas de cabelo

Use uma escova suave e penteie-se apenas quando precisa. A escova demasiado dura e o ato de escovar (quando agressivo ou excessivo) são prejudiciais à saúde do seu cabelo. Opte por uma escova macia (vale a pena comprar uma na farmácia) e evite pentear-se sem necessidade.



2. Almofada de seda

É essencial para quem sofre de enfraquecimento e queda de cabelo, e fará milagres pela pele do rosto também.



3. Envisibobbles

Deixe de usar elásticos de cabelo tradicionais e opte por envisibobbles (encontram-se nas farmácias, não marcam nem partem o cabelo).



4. Brushing

Troque os ferros de alisar pelo secador. O brushing, apesar de mais trabalhoso, é menos agressivo do que as placas de calor.



5. Ampolas

Pense em tomar ampolas feitas com produtos naturais. É fácil encontrar suplementos vitaminicos para o cabelo 100% naturais e sem efeitos secundários, que prometem melhorar o seu cabelo de dentro para fora. Informe-se em ervanárias e certifique-se que escolhe a opção mais indicada para si.