Acaba de publicar A horta-jardim biológica e veio a Portugal para ensinar as crianças da Escola Básica N.º 1 de Lisboa. Mariano Bueno é um dos maiores divulgadores europeus da agricultura biológica, e o lançamento deste livro foi o culminar de uma pesquisa intensa, ao longo de 40 anos, sobre alternativas à agricultura industrial. Em entrevista à Máxima, revela como tudo começou: "Foi uma necessidade. A minha paixão era a agricultura, até porque nasci numa família de agricultores. Aos 14 anos decidi que os estudos não eram para mim e que queria trabalhar a terra. Nos anos 70, trabalhava-se muito com químicos, pesticidas, e tive a sorte de ter uma pequena formação de agricultura tradicional. Foi aí que me dei conta que poderíamos ir buscar alternativas. Na altura, tinha muitos problemas de saúde, mudei a alimentação para vegetariana e descobri que existia um mundo da agricultura biológica. Aos 17 anos saí de casa dos meus pais para estudar em França. Há 40 anos que estudo o tema e continuo a aprender todos os dias. A minha paixão não é só aprender mas sobretudo descobrir como fazer crescer melhor as plantas, o que melhor as favorece, como se podem autoproteger, como podemos torná-las ainda mais saborosas, como podem ser mais saudáveis. Depois, sou apaixonado em divulgar: como cultivar sem envenenar a terra, de forma a proteger as pessoas e o Planeta. Grande parte da poluição do nosso planeta deve-se à agricultura industrial", sublinha.