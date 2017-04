pub

1. Conheça melhor a sua pele

Várias marcas vão estar a fazer diagnósticos de pele, com equipamento especializado, para que saiba exatamente qual é o seu tipo de pele e atender às suas necessidades específicas.





2. Ofertas

A ida a um evento de beleza não ficaria completa nem perfeita sem trazer um saco com produtos para experimentar em casa. Por isso, os visitantes do Máxima Beauty Summit terão direito a um beauty bag com o valor mínimo de €110 (oferta limitada a 2000 unidades). Mais: as marcas vão estar a dar produtos e amostras das novidades nos vários corners.



3. Cuide de si a metade do preço

Está a precisar de arranjar as sobrancelhas ou as unhas? Marcas especialistas em estética vão estar no evento para cuidar de si a metade do preço. Pode ainda comprar produtos na modalidade leve dois pague um e usufruir de descontos a partir de 20%.



4. Beauty Talks

M ulheres que nos inspiram, de diferentes áreas, vão desvendar os seus segredos de beleza, partilhar truques, trocar experiências e, pelo meio, soltar muitas gargalhadas.



5. Tutoriais

Vamos mostrar, ao vivo, como fazemos os tutoriais de beleza que vê todas as semanas na Máxima Beauty School. E, desta vez, as leitoras Máxima vão participar.