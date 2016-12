São especialistas em cuidados de pele e cabelo e prometem melhorá-los em todos os seus aspectos. Saiba quais são as cinco marcas que recomendamos para tratar o rosto e o corpo e as últimas novidades de cada uma.

CREME REPARADOR PARA AS MÃOS, Lipikar Xerand, La Roche-Posay

Luxury Algae Peel Off Mask, Casmara, 9,90€

pub

Elave

O que é?

O que caracteriza a Elave é o facto de todos os seus produtos serem à base de água e de ser uma marca livre da maior parte dos químicos que os produtos de beleza contêm. Sabia que um perfume contém cerca de 200 componentes químicos? A marca quis ver-se livre desta excessiva sobrecarga de químicos quando em 1934 a fábrica Ovelle Pharmaceuticals, fundada por Joseph Gardiner, decidiu ser a primeira fábrica irlandesa a preparar fórmulas tradicionais de tratamento de pele para pessoas com problemas dermatológicos. Hoje em dia é procurada pelas mães, pois é uma marca ideal para os bebés nos primeiros anos.

Qual é a novidade?

Com a chegada da estação fria, do vento, da chuva, das temperaturas baixas e da humidade, a pele fica mais sensível e é preciso protegê-la ainda mais. A pensar nisso a Elave desenvolveu uma gama com três produtos - Sensitive Intensive Cream, Sensitive Body Wash e Sensitive Body Lotion – todos à base de água ultra-purificada, livres de sulfatos SLES/SLS, parabenos, perfume, formaldeído, álcool, sabão e cores.

Martiderm





O que é?

É uma marca espanhola que nasce no Laboratório Martí Tor em 1952, graças a José Martí Tor. O laboratório é criado a partir da farmácia com o mesmo nome, especializada na elaboração de formulações dermatológicas personalizadas, sob prescrição médica. Todos os produtos contêm uma alta concentração de ingredientes ativos. Tem atualmente gamas especializadas em limpeza e tratamento de rosto, como as revolucionárias ampolas, e tratamentos capilares à base de ampolas, cápsulas, loções e champôs.

Qual é a novidade?

Para além de ser especialista em ampolas de rosto , a Martiderm trata também o cabelo e uma das últimas novidades é a gama Hair System 3GF, uma inovação biotecnológica para retardar a perda de cabelo e estimular o seu crescimento.

Para prevenir e lutar contra o seu enfraquecimento, o laboratório MartiDerm apresenta este programa capilar que é tanto indicado para homens como para mulheres, e ajuda a nutrir o bulbo e a lutar contra os fatores que o fazem debilitar, favorecendo um crescimento saudável e forte do cabelo.

A gama é composta por ampolas de aplicação direta no cabelo, de cápsulas, de uma loção capilar e de dois champôs, um anti-sebo e outro anti-envelhecimento.

Comodynes





O que é?

É uma marca espanhola que se especializa em limpeza e tratamentos de rosto, auto-bronzeadores e body-reducers, e funciona à base de toalhitas, sprays, bálsamos, máscaras e tónicos. As toalhitas de limpeza Purifying cleansing , por exemplo, não só desmaquilham como atuam em profundidade na pele para ativar as propriedade anti-acne e têm uma ação micelar.

Qual é a novidade?

A Comodynes tem uma gama de cinco produtos a ter sempre na carteira, que são verdadeiros essenciais de beleza. Um exfoliante labial com grânulos de açúcar que ajuda a eliminar os excessos de células mortas e favorece a retenção de água. Uma toalhita facial e corporal exfoliante que ajuda a limpar os poros em profundidade e elimina células mortas; uma toalhita autobronzeadora facial que pode usar-se durante todo o ano para manter um tom bronzeado no rosto, pescoço e peito.

O beauty-flash, um tratamento de choque com proteínas e extratos vegetais que reafirma a pele, suaviza rugas e fecha os poros. Num minuto suaviza os traços e as rugas, minimiza os sinais de fadiga, reafirma a pele e proporciona luminosidade, tonicidade e firmeza. Por fim, um bálsamo labial com 90% de azeite de oliveira para um poderoso efeito hidratante-reparador.

Casmara





O que é?

Em 1974 nasce o laboratório dermocosmético Casmara em Espanha com um objetivo claro: oferecer um cuidado dermatológico à pele utilizando produtos cosméticos inovadores através do uso de ativos vanguardistas e de tecnologia avançada. A CASMARA Cosmetics Portugal surge com o desejo de quebrar os mitos da inacessibilidade da alta cosmética ao público em geral, oferecendo uma enorme variedade de produtos e gamas adaptadas a todos os tipos de pele. Os produtos são ecologicamente responsáveis e testados dermatologicamente em laboratório próprio em Espanha.

Qual é a novidade?

A novidade é uma gama anti-celulítica. Este tratamento atua contra a celulite e a acumulação de gordura, ao mesmo tempo que exerce um efeito drenante e reafirmante. Com uma textura ligeira e delicada, os produtos são de rápida absorção e conferem à pele uma sensação de conforto e tranquilidade. As diferenças vão fazer-se sentir em apenas 15 dias e ao fim de 28 a pele "casca de laranja" reduz até 40% e perde entre 1,5cm a 5cm de volume. O tratamento é composto por m creme redutor reafirmante intensivo 3 em 1 que é uma verdadeira inovação no mundo da cosmética: reduz a gordura localizada, elimina a pele "casca de laranja" e reafirma

a pele; e uma máscara reafirmante peel-off body, formulada à base de algas marinhas e rica aminoácidos, vitaminas e oligoelementos, esta máscara melhora o estado geral da pele, mas tem essencialmente uma ação reafirmante

intensiva.

La Roche-Posay





O que é?

A marca é de origem francesa. Para os laboratórios La Roche-Posay uma das prioridades da marca é proteger a pele dos raios solares e prevenir o cancro da pele. Este ano, a La Roche-Posay lançou o "Save Your Skin", um movimento promovido por dermatologistas e farmacêuticos, que pretende assegurar que as pessoas não ficam indiferentes à prevenção do cancro cutâneo e se tornam ‘skin-checkers’. Livre de parabenos e fragrâncias, a marca reúne nos seus produtos propriedades excepcionais anti-radicalares, apaziguantes e antioxidantes

Qual é a novidade?

Apesar de gama Lipikar ter sido lançada 20 anos, regressa agora mais infalível que nunca pela mão dos laboratórios La Roche Posay. Esta gama de produtos para rosto e corpo – que vão de bálsamos a leites, de óleos a sabonetes - são indicados para pele com tendência atópica ou para pele seca, muito seca, ou extremamente seca.



Por Rita Silva Avelar