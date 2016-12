2. Aplicar (e remover) pestanas falsas sem cuidado



Se tem por hábito aplicar pestanas falsas, ainda que com pouco volume, o mais importante - para além de serem anti-alérgicas - é saber aplicá-las e removê-las com precaução. Tente aplicar o mínimo de cola possível ao colocá-las e, principalmente, tenha o cuidado de removê-las com óleo de rosto, e nunca, mas nunca, as arranque à força.



3. Remover a maquilhagem de forma errada



Sabemos que é mais fácil passar um disco desmaquilhante sobre os olhos, em movimentos repetidos, para tentar remover toda a maquilhagem. Errado! Devemos, com paciência, aplicar um disco com óleo de rosto e apertá-lo suavemente e durante uns segundos sobre o olhos. Este procedimento vai 'amolecer' a maquilhagem e depois é mais fácil removê-la com água micelar. Desta forma, não arrisca a queda de pestanas.



4. Tocar nos olhos todo o dia



É sabido que não devemos andar o tempo todo a mexer no nosso cabelo, e o mesmo se aplica ao rosto. Por mais bem lavadas que as nossas mãos estejam, estamos em constante contacto com bactérias, mesmo em toques simples como no teclado do computador ou no rato. Evite, portanto, mexer no rosto e gestos como esfregar o olho.



5. Puxar as extensões de pestanas



As pestanas falsas são fixadas junto com as nossas pestanas naturais. Caso tenha o hábito de puxar as pestanas a pensar que está a tirar uma das falsas, pode estar a tirar também as suas e a enfraquecê-las para futuro crescimento.