Brilhos!

Em Nova Iorque, Londres, Milão e Paris vimos uma excepção tornar-se regra: os brilhantes, glitter e purpurinas na maquilhagem deixaram de esperar pela noite para se mostrarem e, agora, vemo-los todos os dias e em qualquer lugar, das sombras metalizadas aos vernizes e batons com brilho. Levar a tendência mais longe pode ser ainda mais divertido se colarmos cristais perto das pestanas ou carregarmos mais ainda no risco dourado.

Pele lisa, perfeita e natural

Agora, o inverso. A indústria da beleza já chama à tendência ‘pele de supermodelo’, isto é, a tez livre de imperfeições e com o aspeto de quem não está a usar maquilhagem. Sim, exatamente como a pele de uma criança. É fundamental ter alguns cuidados (com a alimentação, com o álcool, com a hidratação) mas também beber muita água e aplicar um bom primer antes do corretor e da base – e estes são os únicos três produtos que vai precisar para o dia-a-dia na próxima estação.

Cabelo curto

Se sempre quis fazer um corte radical mas nunca teve coragem, a primavera vai ser a altura certa para o fazer. O pixie, o bob e o lob voltam em 2018, como vimos na passerelle de Giorgio Armani, Tom Ford e Moschino – pelo que nos parece que, muito provavelmente, os cabelos curtos vão querer ter ainda mais protagonismo nas próximas estações.

Eyeliner sempre na carteira

Isto porque o cat eye voltou diretamente dos anos 50 para se reinventar em mais de uma centena de inovadoras formas de desenhar uma linha preta na pálpebra para realçar o olhar. Do traço mais fino ao clássico a uma maquilhagem geométrica e quase futurista, na próxima estação o eyeliner traz experimentalismo e abre novas (e muito mais divertidas) possibilidades.

Ganchos no cabelo

Sabemos que a próxima estação está particularmente fascinada com o fim dos anos 90 e a década de 2000 – a começar pelo kitsh. Se a moda recupera o fato de treino em veludo cor-de-rosa de Paris Hilton num reality show da MTV, a beleza traz de volta os acessórios para o cabelo: podemos usar ganchos a segurar a franja ou lenços de seda a atar uma trança. Se lhe falta inspiração só tem de voltar a ver os desfiles da Versace, Miu Miu, Lanvin, Dolce & Gabbana e Simone Rocha.