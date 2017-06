Inspirada numa das mais antigas tradições de limpeza do mundo, The Ritual of Hammam é a nova linha de cuidados de corpo da marca Rituals. Composta por cinco novos produtos corporais que prometem relaxar o corpo e purificar a alma com uma revitalizante fragrância de eucalipto, a nova gama prima por um design luxuoso das embalagens, em tons de azul e dourado.











1. O ritual de limpeza começa com a mais recente adição da coleção: o Sabão Preto. Este nutritivo sabão limpa e purifica profundamente o corpo, removendo as células de peles mortas e deixando a pele sedosa e preparada para a esfoliação. Humedeça a Luva Kessa e use para esfoliar todo o corpo. A luva é feita de uma substância única que remove as células de peles mortas e o excesso de oleosidade da pele, ao mesmo tempo que faz uma revitalizante massagem.





2. Prossiga com o Esfoliante Quente, que contém o purificante sal marinho, o quente gengibre e o refrescante eucalipto. Aplique o esfoliante após o Sabão Preto para um resultado ainda mais suave.





3. Continue com a Argila de Corpo que contém a argila rhassoul rica em mineirais, uma argila que purifica intensamente e deixa a pele polida ajudando a remover as células de peles mortas.





4. Use a Espuma de Duche, que contém uma fragrância refrescante purificante, que limpa a pele de forma suave e agradável. Este gel também suaviza e ajuda a pele a autorreparar-se.





5. Após o duche, aplique o relaxante Creme de Corpo (também disponível com recarga) para uma pele nutrida e tonificada.