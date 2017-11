5 Calendários do Advento de beleza para comprar até dezembro

Este ano, a lookfantastic.com inspirou-se no tema ‘Beauty in Wonderland’ para um calendário de 25 produtos de beleza guardados numa caixa a condizer. O kit inclui nove produtos em tamanho full-size, 16 miniaturas deluxe e 19 itens exclusivos para guiá-la durante a temporada festiva. São 13 produtos de cuidado de rosto, três ferramentas de beleza e sete produtos de maquilhagem. Calendário do Advento de 2017, €94,95, www.lookfantastic.pt