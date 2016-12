Siga as nossas coordenadas e, se tem uma vida agitada, aposte neste quatro looks para estar sempre irrepreensível no que toca à beleza.

Trança enrolada

É simples: entrance o cabelo, até às pontas, e ate em baixo. Depois, dê a volta por baixo e volte a atar em torno do cabelo, em cima, para um acabamento natural. Dica: use elástico transparente para criar o efeito de que o cabelo não tem acessórios e está atado sozinho.





Lábios cor de amora

Este tom é capaz de salientar todo um look e a sua aplicação é rápida. Pode optar por um batom em tons de amora mais forte, ou mais claro, que ambos os tons combinam com a estação. Dica: aplique com os dedos para conseguir um ligeiro efeito esborratado.





Eyeliner colorido

É uma das tendências que ensinamos a fazer na Beauty School desta semana e mais prático não poderia ser. Simplifique a maquilhagem, e não carregue nos tons escuros do blush. Aposte no iluminador, e depois aplique um risco ligeiro de eyeliner colorido por cima ou por baixo do olho. As cores mais vistas são o amarelo, verde e o vermelho. Dica: não termine o risco, deixe-a meio, para abrir mais o olhar.





Trança dupla

Ate o cabelo, pegue em duas mechas e comece a entrança-las de forma separada até às pontas. Fica sempre bem, seja em cabelos curtos ou compridos. Dica: No fim, puxe cada uma das tranças para seu lado, para criar um efeito de volume e aplique ligeiramente um fixador.