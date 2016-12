Manter a sua pele cuidada é premissa fundamental para ter confiança na pele.

A acompanhar uma alimentação equilibrada através de frutas e legumes ricos em fibras, assim como a ingestão de muita água, devem vir os 3 passos fundamentais à manutenção de uma pele saudável, que a Bio-Oil - marca de beleza focada em cuidados de rosto - indica. Veja-os aqui.









1 – Limpar.









A pele está exposta a agressões constantes e impurezas das mais diversas fontes, 24 horas por dia. Quando não é o calor da rua é o frio do ar condicionado, a poluição, a transpiração, a exposição solar ou a maquilhagem.





O processo de limpeza do rosto deve ser adequado ao tipo de pele em questão: em géis ou espumas suaves, para pele mista a oleosa, ou em cremes e leites de limpeza delicados, para pele normal a seca.





Limpar o rosto não é mais do que um procedimento de preparação, pois ao eliminar resíduos e células mortas, a pele fica pronta a receber os passos seguintes nas melhores condições.









2 – Tonificar.













Após secar o rosto com movimentos leves, coloque num disco de algodão o seu tónico de eleição, aplicando-o em gestos circulares. A aplicação do tónico vai terminar o método de purificação da pele, enquanto fecha os poros dilatados e uniformizaa pele.









3 - Hidratar.









Seja qual for o seu tipo de pele, seca ou oleosa, saiba que todas as peles necessitam de hidratação, após o processo de limpeza.





A partir dos 25 anos, a hidratação da pele do rosto exige cuidados especiais. Os produtos utilizados devem conter ingredientes específicos de forma a retardar os sinais de envelhecimento: minimizando o aparecimento de rugas e apaziguando linhas de expressão.





Não descure a proteção do rosto em todas as estações do ano. A pele está constantemente exposta ao sol e não apenas no Verão. Garanta sempre que aplica um creme (ou mesmo base) com proteção igual a superior a 30FTP.







Em alturas de maior desidratação, ou caso pretenda recompor os óleos naturais da pele do rosto, utilize produtos de cuidado específico como Bio-Oil, depois de tonificar a pele. Bio-Oil é um hidratante intensivo especializado, que uniformiza os tons de pele irregulares e combate os sinais de envelhecimento. Na sua composição, Bio-Oil conta com o ingrediente revolucionário Purcellin Oil, o que o torna num óleo rapidamente absorvido, indicado para todo o tipo de peles, mesmo as oleosas.









Outras dicas para uma pele equilibrada:









Cuide diariamente da sua pele. Repita os três passos enunciados, duas vezes por dia (manhã e noite).





Durma, no mínimo, sete horas por noite. Troque frequentemente a fronha da almofada onde encosta o rosto.





A pele dos olhos é mais fina do que a do resto do rosto. Utilize um cuidado específico para esta zona.





Faça uma esfoliação suave e aplique, de seguida, uma máscara de hidratação/detox, uma vez por semana.









A evitar:









Evite a exposição solar desprotegida, principalmente em horas de maior calor.





Não durma com maquilhagem ou outro resíduo. Durante a noite a pele deve estar limpa, tonificada e hidratada nas melhores condições.





Prive-se da ingestão de fritos e gorduras.