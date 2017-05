Leu o artigo na edição de abril? Aqui fica o relato do dia a dia do treino da jornalista Rita Machado a treinar com a equipa de Muay Thai Dinamite Team. Uns dias fáceis, outros muito duros, leia e divirta-se.

Dia 8 – SEGUNDA





Nada de lamechices





Meia crepioca antes do treino e sigo para a Avenida de Ceuta. Como está a chover não vamos correr agora e ficamos indoor a fazer um condicionamento mais forte. O treino é muito dinâmico, mas sinto-me meia sem força. Não é bem cansada, deve ser de ser segunda-feira. Siga, penso, nada de lamechices, ainda te faltam duas semanas. Em conversa durante os alongamentos confirmo com os outros colegas: os piores dias da semana para quem treina com esta intensidade são sempre a quarta/quinta-feira. Passou o entusiasmo inicial da semana e acumulam-se os treinos e ainda está longe o dia de descanso. Mas estou determinada! Vou ultrapassar este desafio e escrever este artigo, não me chame Rita Machado.