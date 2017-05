Leu o artigo na edição de abril? Aqui fica o relato do dia a dia do treino da jornalista Rita Machado a treinar com a equipa de Muay Thai Dinamite Team. Uns dias fáceis, outros muito duros, leia e divirta-se.

pub

Dia 3 – QUARTA





To yoga or not to yoga





Ainda bem que à quarta de manhã não temos treino na Dinamite. Estou indecisa entre descansar totalmente ou fazer a minha prática de ashtanga yoga que a treinadora Dina Pedro autorizou à quarta e ao sábado. Começo. O corpo está perro e dorido e a meio quero parar. Mas algo me faz continuar, talvez a respiração que me está a fazer bem à disposição.





Saio do plano alimentar do Diogo Ferreira porque praticamos sempre yoga de estômago vazio. Ele quer que eu coma sempre antes do treino, e esta refeição deve ser uma hora antes e incluir hidratos de carbono como pão ou aveia e proteína. Mas mal acabo a aula, sigo direta para o almoço. Anoto tudo no diário alimentar do atleta que ele me deu: peso com que acordo, peso no final do dia, o que treinei, o que comi, o que pedi, antes, durante e depois do treino. A cada dois dias enviarei estes registos por Whatsapp e terei feedbacks que me vão permitir ajustar tudo para ter o melhor rendimento...