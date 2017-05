Leu o artigo na edição de abril? Aqui fica o relato do dia a dia do treino da jornalista Rita Machado a treinar com a equipa de Muay Thai Dinamite Team. Uns dias fáceis, outros muito duros, leia e divirta-se.

pub

Dia 21 – Domingo

Último dos 21

Dia D: domingo, descanso, dormindo. Mas como decidi fazer este workshop de yoga, tenho uma prática de hora e meia ainda. Mas claro, como esta é só por prazer, sabe super bem. Acordo às 7 e às 8 estou no tapete.

Estou satisfeita por ter superado este desafio. Ser jornalista e poder escrever sobre o que eu gosto é maravilhoso, adoro testar os meus limites, perceber que o meu corpo aguenta muito mais do que eu imaginava e a mente, essa sim, é a grande traidora e/ou motivadora quanto falamos de exercício. Nestes 21 dias – o tempo que o corpo precisa para ganhar um novo hábito – aprendi muita coisa, sofri alguma coisa e ri-me muito. Tinha medo de ter lesões e não conseguir cumprir, mas nada aconteceu e isso deixa-me muito contente. E a sensação de ter cumprido é realmente especial, mesmo que saiba que podia ainda ter dado mais – sobretudo na alimentação. É fantástico treinar em equipa, ter uma treinadora como a Dina Pedro que nos motiva e um nutricionista como o Diogo Ferreira que nos lembra de tomar a proteína e hidratar no treino. Se em vez de ter estudado Ciências da Comunicação, tivesse ido para desporto, será que teria sido uma atleta? Nunca saberemos, mas aos 44 anos dou o meu melhor em todos os treinos que me proponho fazer.

QUEM É QUE ME ACOMPANHOU?

Treinadora: Dina Pedro, proprietária dos ginásios Dinamite, vencedora dos prémios Melhor Treinadora de 2016 e Referência Desportiva 2016 pela Federação Portuguesa de Kickboxing e MuayThai. É a responsávelpor em 2016 Portugal ter tido cinco medalhas em campeonatos europeus (três de ouro, uma de prata e uma de bronze) e por termos uma mulher (Maria Salomé Lobo) apurada para os World Games 2017. E foi quem durante 21 dias me aturou e me tirou todas as dúvidas e angústias.

Instagram: @dina.pedro.98 | E-mail: dinapedro4@hotmail.com

Nutricionista: Diogo Ferreira, licenciado em Dietética e Nutrição pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (EstesL), diplomado em Nutrição Desportiva pelo Comité Olímpico Internacional, é atualmente consultor e coordenador técnico da área deNutrição do Benfica LAB e tem prática privada em Nutrição comunitária e desportiva, na qual acompanha atletas e pessoas ativas de todas as idades. Foi ele que elaborou o plano de alimentação e mapeou as mudanças morfológicas do meu corpo.

Instagram: @diogoalvercaferreira| E-mail: df.sportnutrition@gmail.com



21 DIAS EM NÚMEROS

- 30 treinos

- 92 km de corrida

- 810 burpees

- 9000 abdominais

- 240 flexões

- 1620 polichinelos

- 7 práticas de yoga

- 3 sessões de natação (ao sábado)

- 3 dias de descanso (aos domingos)





Siga a Rita em https://www.instagram.com/ritamachado33/



Veja os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20