Leu o artigo na edição de abril? Aqui fica o relato do dia a dia do treino da jornalista Rita Machado a treinar com a equipa de Muay Thai Dinamite Team. Uns dias fáceis, outros muito duros, leia e divirta-se.

pub

Dia 15 – segunda

Última semana. Primeiro dia

Estou sem culpa e corro os 5 km iniciais a abrir, em velocidade, mais um bocadinho de empenho, é preciso compensar todo o fim de semana. Decido comer menos à noite durante esta semana, quero acabar o artigo com coisas positivas e uma delas é que tenha perdido algum peso. Há muitas outras, já sinto os efeitos. É verdade que quanto mais fazemos e bem nos sentimos, mais vontade temos de ir nesse sentido. Não me custa nada levantar cedo, treinar duas vezes por dia. O corpo e a mente adaptam-se cada vez mais rápido aos treinos diferentes e estou muito mais tolerante à intensidade e ao contacto físico durante clinch (simulacro de luta) e sparing (técnicas de corpo a corpo). É mesmo estranho, porque apesar de continuar medricas, recebo e dou golpes com mais confiança.

À tarde mais um treininho e surpesa das surpresas, clinch com a Maria Salomé Lobo, um dos momentos que eu espero sempre não ter de passar. É que ela é super forte e é mesmo um desafio aguentar os minutos a passarem no corpo a corpo com alguém com tanta técnica e força. E como é rapariga, não me dá abébias, porque sinto sempre que com os rapazes eles não me olham de igual para igual – é verdade, quer queiramos quer não, o corpo masculino é mais forte que o feminino – e acabam por me ‘facilitar’ sempre mais um bocadinho.

[https://www.instagram.com/ritamachado33/]



Veja os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14