DIA 14 – DOMINGO

Pesagem demolidora

A balança não é misericordiosa e acusa os excessos. Tenho mais 1 kg e meio de peso. Faço yoga e depois vou à massagem. Penso se deveria ir nadar hoje, já que ontem falhei o treino. Mas lembro-me das palavras da treinadora Dina Pedro, quando lhe perguntei se poderia trocar o dia da natação do sábado para domingo: "Não, a natação tem um objetivo específico, que é fazeres uma recuperação ativa ao sábado. Ao domingo quero mesmo que descanses totalmente para começar a semana com energia, os treinos estão pensados tendo em conta esse descanso." Mesmo a sentir-me culpada, achei que devia cumprir. Já basta ter feito um erro, não vou fazer dois.

Hoje tenho um jantar em casa de um amigo. Nem toco no vinho e afasto-me dos que estão a fumar. Amanhã volto a acordar às 5h50 e não quero ir com mais muletas. Toda a gente faz brindes e eu de água na mão. Foi tema de jantar, este artigo. Há que cumprir, respondo, não me propus a fazer isto para depois não aguentar. Mais uma vez vêm-me à cabeça as palavras da Dina durante um treino: "Os atletas conseguem cumprir com as dietas e as restrições alimentares para baixarem de peso porque têm o objetivo do combate. Senão, não cumpririam." Sim, quando temos objetivos específicos é mais fácil mantermo-nos no caminho. O meu é aguentar a intensidade dos treinos durante 21 dias, sem objetivo de peso. Mas depois do que comi nos últimos dias (desde sexta tenho estado bem fora do plano do nutricionista Diogo Ferreira) penso: deveria ter tido um objetivo. Pelas 23h15m venho-me embora. Chegar a casa e arranjar tudo para o dia seguinte, inclusive a massa para fazer panquecas proteicas e o saco com todo o equipamento de treino. Boa noite.